السيد رئيسي يؤكد ضرورة تشجيع الصناعة الوطنية والتركيز على الانتاج الداخلي

أكد الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي ضرورة تشجيع الصناعة الوطنية والتركيز على الانتاج الداخلي بدل استيراد السلع التي لها ما يماثلها محليا. وفي تصريحه الصحفي مساء الجمعة في ختام زيارته للمحافظة المركزية (وسط)، قال آية الله رئيسي “صادقنا على تنفيذ 220 مشروعا خلال الزيارة، ورغم انها تتطالب استثمارات كبيرة لكننا صادقنا على تنفيذها لانها من الضرورات وهي تتضمن 50 مشروعا في مجالات البنية التحتية و 39 مشروعا في مجالات المياه والتربة والزراعة و 65 مشروعا ثقافيا وتعليميا ورياضيا و 20 مشروعا لاستكمال المستشفيات و 9 مشاريع لتوفير فرص العمل بالتحديد و 8 مشاريع في مجال الصناعة وغيرها”.

وقال “تماشياً مع الإنتاج والعمل القائم على المعرفة، هناك الكثير من القدرات لتوفير فرص العمل وريادة الأعمال ومن الضروري ان تكون لدى شركات مثل آذرآب وهيبكو رأس مال متداول لتتمكن من مواصلة عملها”.

ولفت رئيسي إلى انه “من أجل ازدهار منتجات هذه الصناعات ، يجب أن نوقف الاستيراد. عندما يكون لدينا معدات منتجة في البلاد ، فلماذا نلجا إلى الواردات؟” يجب إيقاف الواردات غير المعقولة ، ويجب أن نستخدم منتجاتنا ومعداتنا الخاصة.

وتابع رئيس الجمهورية “لسنا ضد الخصخصة ولكن بشرط أن تكون الخصخصة مصحوبة بتمكين القطاع الخاص وتحديد معوقات الإنتاج وإزالتها”، مضيفاً “لقد تم القيام بعمل جيد في هذا المجال على المستوى الوطني ، ويجب القيام به على مستوى المحافظات أيضًا من أجل تحقيق قفزة في النمو”.

وأضاف “تقرر تفعيل الصناعات المغلقة وشبه المغلقة بسبب نقص مياه الشرب ومياه الزراعة وإدارة الصرف الصحي واستكمال مشاريع الإمداد بالمياه وإنشاء وتحسين تلك البنود المعتمدة لتلوث الهواء وغرس الاشجار في ألف هكتار وانجاز محطة رصد الغبار وتركيب مرشح للحد من التلوث من قبل الشركات، طبعا البعض منها حاول تركيبه لكن ذلك لم يكن كافيا”، مشيراً إلى أنه “يجب على الصناعات تخصيص دخل لمسؤوليتها الاجتماعية بحيث تنفق جزءًا من دخلها في هذا المجال”.

المصدر: فارس