مصادر عبرية: فلسطينيون يحرقون مركبة داف ليؤور أحد كبار حاخامات الصهيونية خلال وجودها أمام “منزله” في شرقي القدس – موقع قناة المنار – لبنان
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July 22 2022 - 15:44

مصادر عبرية: فلسطينيون يحرقون مركبة داف ليؤور أحد كبار حاخامات الصهيونية خلال وجودها أمام “منزله” في شرقي القدس

منذ 2 ساعة 22 July، 2022
أخبار موقع المنار

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام

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