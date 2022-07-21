بكين تندد باستقبال براغ وفدا تايوانيا

نددت بكين باستقبال براغ وفدا تايوانيا، محذرة جمهورية التشيك من أن هذه الخطوة تنتهك مبدأ “صين واحدة” الذي يعتمده الاتحاد الأوروبي لمقاربة هذا الملف.

وأصدرت السفارة الصينية في براغ بيانا وصفت فيه رئيس البرلمان التايواني يو سي-كون بأنه “انفصالي متشدد”، متّهمة جمهورية التشيك “بانتهاك سيادة الصين ووحدة أراضيها”.

وأضافت أن “الصين تدعو جمهورية التشيك إلى احترام المواقف الصينية والوفاء بالتزاماتها المتعلقة بسياسة صين واحدة”.

وتابعت أن بكين “ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لكبح الميول الاستقلالية لتايوان”.

وعلى غرار سائر دول الاتحاد الأوروبي فإن جمهورية التشيك تعتمد رسميا سياسة “صين واحدة”، لكن براغ تحافظ على علاقات وثيقة مع جزيرة تايوان.

وأتى الموقف الصيني بعدما أمضى وفد رسمي تايواني يقوده رئيس البرلمان يو سي-كون أربعة أيام في جمهورية التشيك التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية