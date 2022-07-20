الامام الخامنئي لبوتين: لتعزيز التعاون الايراني الروسي.. ولطرد الاميركيين من شرق الفرات

أكد الامام السيد على الخامنئي لدى استقباله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء ان “الأحداث العالمية تظهر حاجة إيران وروسيا للتعاون المتزايد والمتبادل”، وشدد على “ضرورة تفعيل التفاهمات والاتفاقيات بين البلدين واعتبر أنه من الضروري توخي اليقظة تجاه سياسات الغرب الخادعة”، ولفت إلى أن “التعاون طويل الأمد بين إيران وروسيا يعود بالنفع على البلدين”.

وأشار الامام الخامنئي الى أن “هناك تفاهمات واتفاقيات كثيرة بين البلدين، منها في قطاع النفط والغاز، يجب متابعتها وتنفيذها حتى النهاية”، واعتبر ان “التعاون الاقتصادي بين إيران وروسيا، خاصة في أعقاب الحظر الغربي، بانه ضروري ويخدم مصلحة كلا البلدين”.

وفيما يتعلق بالأحداث في أوكرانيا، قال الامام الخامنئي “الحرب مقولة قاسية وصعبة والجمهورية الاسلامية الايرانية ليست مسرورة على الإطلاق من ان يعاني منها الناس العاديين، لكن في حالة أوكرانيا، إذا لم تأخذ زمام المبادرة، فإن الطرف الآخر سيتسبب بمبادرته باندلاع الحرب”، واكد أن “الغربيين يعارضون تماما وجود روسيا قوية ومستقلة”، واعتبر “الناتو بأنه كيان خطير”، وأضاف “إذا كان الطريق مفتوحا أمام الناتو، فهو لا يعرف حدودا، وإذا لم يتم إيقافه في أوكرانيا، فانه سيشعل نار حرب مماثلة بعد فترة بذريعة شبه جزيرة القرم”.

ولفت الامام الخامنئي الى ان “أمیركا والغرب اليوم أضعف من ذي قبل، وعلى الرغم من مساعيهما ونفقاتهما الكبيرة، فإن نجاح سياساتهما في منطقتنا، بما في ذلك في سوريا والعراق ولبنان وفلسطين قد تضاءل بشكل كبير”.

من جهة ثانية، قال الامام الخامنئي إن “الجمهورية الإسلامية الايرانية لن تتسامح أبدًا مع السياسات والبرامج التي تؤدي إلى إغلاق الحدود بين إيران وأرمينيا”.

وعن الوضع السوري، أكد الامام الخامنئي على “موقف ايران الرافض للهجوم العسكري على سوريا وضرورة منعه”، وقال “هناك قضية أخرى مهمة في الشأن السوري هي احتلال المناطق الخصبة والغنية بالنفط شرق الفرات من قبل الأمیركيين، والتي يجب حل هذه المسألة بطردهم من تلك المنطقة”.

وندد الامام الخامنئي “بتدخل الكيان الصهيوني في شؤون المنطقة”، وأشاد “بمواقف الرئيس الروسي الأخيرة ضد الصهاينة”.

المصدر: وكالة فارس