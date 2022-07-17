المفتي قبلان: قمة جدة ليست اكثر من جلسة تصوير – موقع قناة المنار – لبنان
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July 17 2022 - 23:10

المفتي قبلان: قمة جدة ليست اكثر من جلسة تصوير

منذ 28 mins 17 July، 2022
المفتي احمد قبلان
لبنان

اعتبر المفتي الجعفريُ الممتاز الشيخ أحمد قبلان أنه على الدولِ العربية ان تلتفت، الى انَ النظامَ العالميَ الجديدَ يتمركزُ في بكين وموسكو وطهران، وليس في واشنطن وبروكسل.

وشدد الشيخ قبلان على ان قمةَ جدّة الاخيرةَ ليست أكثرَ من جلسةِ تصوير، على اعتبار انَ زمنَ هيمنةِ الغربِ بطريقِه للزوال، معتبراً ان تبديلَ طهرانَ بتل أبيب كارثةٌ استراتيجيةٌ على العرب.

وأكد الشيخ قبلان انَ المقاومةَ اليومَ هي رمزُ بقاءِ لبنان، وقدراتُها خارجَ توقعاتِ تل أبيب، كما اِنَ المطلوبَ لإنقاذِ لبنانَ أن نكونَ شرقيينَ بالخيار.

المصدر: قناة المنار

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