الرئاسة اللبنانية: الرئيس عون لم يقفل يوما باب القصر الجمهوري امام

قالت رئاسة الجمهورية اللبنانية “الحاجة الماسة اليوم هي إلى حكومة مكتملة الأوصاف الدستورية وقادرة على اتخاذ القرارات التنفيذية وليس الى بيانات وتسريبات تزيد الأمور تعقيدا”.

واضافت الرئاسة في بيان لها الخميس “الرئيس ميشال عون لم يقفل يوما باب القصر امام احد فكيف امام الرئيس المكلف وهو كان ينتظر مقاربة جديدة في ضوء الملاحظات التي كان ابداها على التشكيلة المقترحة”.

وتابع البيان “من المؤسف الإيحاء وكأن الرئاسة تسيء الى مقام رئاسة مجلس الوزراء وما يريد الرئيس عون إعلانه يقوله بوضوح وصراحة ويصدر عنه مباشرة او عبر مكتب الاعلام”.

المصدر: موقع الرئاسة اللبنانية