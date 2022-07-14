القناة 11 الصهيونية : الاميركيون نصبوا في السعودية بطاريتي القبة الحديدية الاسرائيلية قبل عامين لحماية حقول ارامكو من الهجمات اليمنية بالصواريخ والطائرات المسيرة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 14 2022 - 14:48

القناة 11 الصهيونية : الاميركيون نصبوا في السعودية بطاريتي القبة الحديدية الاسرائيلية قبل عامين لحماية حقول ارامكو من الهجمات اليمنية بالصواريخ والطائرات المسيرة

منذ 41 mins 14 July، 2022
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