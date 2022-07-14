بالفيديو.. بايدن لدى وصوله إلى الكيان الإسرائيلي: ماذا أفعل الآن؟! – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 14 2022 - 11:10

بالفيديو.. بايدن لدى وصوله إلى الكيان الإسرائيلي: ماذا أفعل الآن؟!

منذ 2 ساعة 14 July، 2022
62cfa6754c59b7630e2d4d90
أخبار دولية - الولايات المتحدة

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو للرئيس الأمريكي، جو بايدن يتساءل عما سيفعله خلال مراسم الاستقبال الرسمية التي أقيمت لدى وصوله إلى الكيان الإسرائيلي، يوم أمس الأربعاء.

ويسمع بايدن يقول في مقطع الفيديو: “ماذا سأفعل الآن؟”، ليقوم عدد من الأشخاص حوله بالإشارة إلى السجادة الحمراء، بمعنى أنه يجب أن يمشي عليها الآن. الأمر الذي أثار تفاعلا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد وصف أحد المغردين بايدن بـ”الجاهل”، وما حدث بـ”الأمر الحزين”.

وكتب آخر: “أمريكا نحن في ورطة”.

هذا وأظهرت استطلاعات جديدة للرأي أن 64% من الديمقراطيين يريدون مرشحا جديدا بديلا عن بايدن في عام 2024، بينما قال 46% من الناخبين الأمريكيين إنه يجب ألا يرشح نفسه مرة جديدة.

المصدر: وكالات

التعليقات

ذات صلة