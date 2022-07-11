المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية: ليست كل الأسلحة الموجودة في أوكرانيا بأيدي أمينة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 11 2022 - 20:16

المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية: ليست كل الأسلحة الموجودة في أوكرانيا بأيدي أمينة

منذ 2 ساعة 11 July، 2022
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