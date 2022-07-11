الرئيس بري تلقى اتصالات مهنئة بالاضحى

تلقى رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري، لمناسبة عيد الأضحى المبارك، إتصالات مهنئة بالعيد من رئيس الحكومة المكلف رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الرئيس السابق ميشال سليمان، الرئيسان حسان دياب وفؤاد السنيورة، نائب رئيس مجلس النواب السابق إيلي الفرزلي، رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، أمين عام الإتحاد البرلماني العربي فايز الشوابكة.

كما تلقى إتصالات مهنئة من بطريرك إنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا اليازجي، شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي ابي المنى، نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، كاثوليكوس بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك البطريرك روفائيل بيدروس الحادي والعشرين ميناسيان، ومن وزراء ونواب حاليين وسابقين.

وتلقى الرئيس بري إتصالات مهنئة من فاعليات وقيادات روحية وأمنية وعسكرية وقضائية وإقتصادية وإغترابية وبلدية وإختيارية.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام