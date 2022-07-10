مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين: الأسيران خليل عواودة ورائد ريان يواصلان إضرابهما المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقالهما الإداري، وسط ظروف صحية صعبة للغاية – موقع قناة المنار – لبنان
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July 10 2022 - 14:06

مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين: الأسيران خليل عواودة ورائد ريان يواصلان إضرابهما المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقالهما الإداري، وسط ظروف صحية صعبة للغاية

منذ 28 mins 10 July، 2022
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