إصابة 4 أشخاص فى حادث طعن بمستشفى في الصين

أعلنت الشرطة الصينية عن إصابة 4 أشخاص فى حادث طعن بمستشفى في مدينة شنغهاي، صباح اليوم السبت.

وأفادت شرطة منطقة هوانغبو في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي بأنها تلقت تقارير طارئة في الساعة الـ11:30 من صباح اليوم السبت، عن حادث طعن في مستشفى رويجين بوسط المدينة.

أضاف البيان: “الشرطة وصلت سريعا إلى مكان الحادث، واكتشفت رجلا يحتجز مجموعة من الرهائن بسكين في الطابق السابع بالمستشفى”.

وتابعت الشرطة في بيانها: “عندما كان المشتبه به يعتزم إيذاء الرهائن ومعاقبة الشرطة، أطلقت الشرطة بشكل حاسم الرصاص لإصابته وإخضاعه”، لافتة إلى أن “4 أشخاص يعالجون من إصابات، وليسوا في حالة تهدد حياتهم”.

ونشرت وسائل الإعلام الصينية مقاطع فيديو تظهر عناصر شرطة مسلحين يحاولون اقتحام غرفة مقفلة في المستشفى.

وأظهر مقطع فيديو آخر على مواقع التواصل الاجتماعي انتشر بكثافة، أكثر من عشرة أفراد من الجمهور المنكوبين وهم يركضون خارج المبنى.

تجدر الإشارة إلى أن جرائم العنف الجماعي نادرة في الصين، التي تحظر بصرامة على المواطنين امتلاك أسلحة نارية، لكن الهجمات بالسكاكين تحدث أحيانا.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية