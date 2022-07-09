الصين: على بكين وواشنطن بذل جهود مشتركة لتطوير العلاقات في الاتجاه الصحيح

قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، إن بكين تعتبر أنه من الضروري، أن تبذل الصين والولايات المتحدة جهودا لضمان تطور العلاقات بين البلدين في الاتجاه الصحيح وعلى أساس الاحترام المتبادل.

وقالت وزار الخارجية الأمريكية إن وانغ يى صرح بذلك خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكين فى جزيرة بالي الإندونيسية على هامش اجتماعات وزراء خارجية دول مجموعة العشرين.

وحسب بيان لوزارة الخارجية الأمريكية أكد وانغ يي على أنه “من الضروري العمل معا لضمان استمرار تطور العلاقات الصينية الأمريكية في الاتجاه الصحيح”.

وأوضح وزير الخارجية الصيني، أنه من المهم للغاية بناء علاقات ثنائية بين الدول وفقا للموقف الذي حدده الرئيس الصيني شي جين بينغ، مشيرا إلى أن التعاون مع واشنطن يجب أن يقوم على مبادئ “الاحترام المتبادل والتعايش السلمي”، كما شدد على أن “هذا في مصلحة البلدين وشعبيهما”.

وأشار وزير الخارجية إلى أن الصين والولايات المتحدة هما قوتان رئيسيتان في العالم، و”لذلك يتعين عليهما الحفاظ على الاتصالات الطبيعية”، مضيفا أن ذلك من شأنه أن يخدم مصلحة المجتمع الدولي كذلك.

وقبل عقد اللقاء بين الوزيرين الصيني والأمريكي قال مسؤولون أمريكيون إنهم لا يتوقعون أي اختراقات من محادثات بلينكين مع وانغ، لكنهم أعربوا عن أملهم في أن تساعد المحادثات في إبقاء خطوط الاتصالات مفتوحة وإنشاء “حواجز حماية” لتوجيه أكبر اقتصادين في العالم في وقت تشهد فيه العلاقات بين البلدين توترا متزايدا.

المصدر: وكالات