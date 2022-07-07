الرئيس عون: مسيرة الاصلاح لن تتوقف بعد اليوم

أبدى رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون اطمئنانه الى ان مسيرة الإصلاح قد انطلقت فعليا ولن تتوقف بعد اليوم، ولو ان الموضوع اخذ وقتا اكثر مما يجب بفعل العراقيل المصطنعة، الا انه في النهاية وصلت الأمور الى حيث يجب ان تكون.

موقف الرئيس عون جاء خلال استقباله المدير الإقليمي لشركة “الفاريز ومارسال” السيد جايمس دانيال الذي أطلع الرئيس عون ان “الشركة بدأت بالفعل عملها في 27 حزيران 2022 في التدقيق المحاسبي الجنائي في مصرف لبنان، بعد استكمال جمع الداتا والمعلومات والمستندات المطلوبة، أي بعد ما يناهز سنتين و3 اشهر من القرار الذي كان اتخذه مجلس الوزراء في ذلك الوقت باجراء هذا التدقيق”.

واعرب الرئيس عون عن ارتياحه لما “آلت اليه الأمور اخيراً بالنسبة الى موضوع التدقيق المحاسبي الجنائي، مع بداية عمل فريق شركة الفاريز ومارسال”، واكد ان “اللبنة الأولى من مسار الإصلاح الذي اصر عليه لاكثر من سنتين و3 اشهر، قد وضعت، ما يعني ان المسيرة الإصلاحية لن تتوقف بعد اليوم، وان المساءلة سوف تحصل على المستويات كافة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام