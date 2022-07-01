مراسل المنار: جيش العدو الصهيوني يطلق مسيرات صغيرة فوق الأراضي الحدودية المحتلة فوق “مسكفعام” مقابل العديسة والمطلة مقابل كفر كلا وحدود الغجر مقابل الوزاني – موقع قناة المنار – لبنان
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July 1 2022 - 01:34

مراسل المنار: جيش العدو الصهيوني يطلق مسيرات صغيرة فوق الأراضي الحدودية المحتلة فوق “مسكفعام” مقابل العديسة والمطلة مقابل كفر كلا وحدود الغجر مقابل الوزاني

منذ 2 ساعة 30 June، 2022
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