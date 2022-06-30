بعد انهيار اقتصاد سريلانكا.. رئيسها يتوجه بطلب إلى بوتين

وجه الرئيس السريلانكي غوتابايا راجاباكسا رسالة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طلب فيها التعاون بين البلدين في مشتريات النفط، حيث تعد روسيا أحد أبرز منتجي الخام في العالم.

وجاء ذلك بحسب ما كشفه مصدر مقرب من الإدارة الرئاسية السريلانكية لصحيفة “ديلي ميرور”.

وقالت الصحيفة، إنه من المتوقع أن يجري رئيسا البلدين في هذه الأيام محادثة هاتفية يتوصلان خلالها إلى اتفاقيات مع تنظيم محتمل لزيارة رسمية إلى موسكو”.

كذلك يخطط الرئيس السريلانكي للسفر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لمناقشة استيراد الوقود منها.

وتشهد سريلانكا الآن أسوأ أزمة اقتصادية منذ استقلالها عام 1948، وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، كشف مسؤولون في سريلانكا عن أنه من المخطط إرسال وزيرين إلى روسيا لإجراء محادثات حول شراء الوقود.

وفي 22 حزيران/ يونيو الجاري، أعلن رئيس وزراء سريلانكا، رانيل ويكريميسينغه، انهيار اقتصاد البلاد، وقال: “البلاد تواجه وضعا خطيرا للغاية بشكل يتجاوز مجرد النقص في الوقود والغاز والكهرباء والطعام.. اقتصادنا انهار بالكامل”.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية