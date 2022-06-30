الطقس غدا الجمعة غائم جزئيا مع استقرار في درجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس في لبنان اليوم الخميس غائماً جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع في الداخل ويتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة.

– الحال العامة: طقس صيفي مستقر ومعتدل الحرارة يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط خلال الأيام القليلة المقبلة.

– الطقس المتوقع في لبنان:

– الجمعة: غائم جزئيا مع استقرار درجات الحرارة بشكل عام ، بينما تنخفض في المناطق الداخلية ويستمر تكون الضباب على المرتفعات المتوسطة، تنشط الرياح أحيانًا.

– السبت: غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، يستمر تكون الضباب على المرتفعات المتوسطة، وتنشط الرياح أحيانًا.

– الأحد: قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة ضمن معدلاتها المعتادة.

– درجات الحرارة المتوقعة تتراوح : على الساحل من 21 الى 31 درجة، فوق الجبال من 17 الى 25 درجة، في الداخل من 18 الى 32 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10و 30 كلم/س.

– الانقشاع: جيد على الساحل، متوسط على المرتفعات بسبب الضباب .

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و85 %.

– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج.

– حرارة سطح الماء: 26 درجة.

– الضغط الجوي: 757 ملم زئبق.

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية