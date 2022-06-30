نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة: تسوية الأزمة السورية تتطلب إنهاء الوجود غير القانوني لبعض الدول ووقف الغارات الإسرائيلية غير الشرعية – موقع قناة المنار – لبنان
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June 30 2022 - 01:18

نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة: تسوية الأزمة السورية تتطلب إنهاء الوجود غير القانوني لبعض الدول ووقف الغارات الإسرائيلية غير الشرعية

منذ 2 ساعة 29 June، 2022
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