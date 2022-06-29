مقاومون فلسطينيون يستهدفون حاجز الجلمة العسكري الصهيوني شمال جنين بعبوات محلية الصنع(فلسطين اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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June 29 2022 - 00:32

مقاومون فلسطينيون يستهدفون حاجز الجلمة العسكري الصهيوني شمال جنين بعبوات محلية الصنع(فلسطين اليوم)

منذ 1 ساعة 28 June، 2022
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