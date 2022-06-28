الشيخ القطان والشيخ عبد الرزاق زارا الشيخ قاسم: لحكومة إنقاذية يشارك الجميع فيها

زار رئيس جمعية “قولنا والعمل” الشيخ الدكتور أحمد القطان ورئيس حركة “الإصلاح والوحدة” الشيخ الدكتور ماهر عبدالرزاق نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في مكتبه ببيروت، وتم البحث في آخر المستجدات في لبنان.

وبعد اللقاء، صرّح القطان: “يهمنا بعد هذا اللقاء أن نؤكد على الوحدة الوطنية والإسلامية لأن لبنان لا يمكن أن يقوم إلا بجناحيه المسلم والمسيحي لصون وحدته الوطنية والإسلامية”.

أضاف: “أكدنا مع سماحته على وجوب تشكيل حكومة إنقاذية خاصة في هذه الأوضاع الإقتصادية والسياسية والإجتماعية الصعبة جداً لأن الناس في لبنان ما عادوا يقرؤون هذه الحجج والذرائع التي نراها من كثير من السياسيين وإنما بحاجة الى الفعل، الشعب اللبناني المحروم بحاجة اليوم الى حكومة إنقاذية تنظر الى وضعه الإقتصادي الصعب، إذ بات غير قادر على تأمين قوت يومه ورغيف الخبز لعياله. لذلك واجب الساسة اليوم أن يتخلوا عن المهاترات السياسية ويسعوا لتشكيل حكومة تعالج ما أمكن من هذه الأوضاع الإقتصادية الصعبة التي نعاني منها”.

بدوره، قال الشيخ عبد الرزاق: “يهمنا في هذا اللقاء أن ندعو الجميع الى أن يعي حجم المعاناة والمأساة التي يعاني منها الشعب اللبناني، المطلوب منا جميعاً أن نتحاور ونتلاقى لنحصّن لبنان ونحمي وحدته الداخلية وعيشه المشترك”.

أضاف: “كما أن المطلوب اليوم، حكومة تجمع الجميع، تحمل رجالا لديهم صدق وشفافية، وأيضاً على كل الأحزاب والقوى السياسية اللبنانية أن تسهّل اخراج حكومة اليوم قبل الغد، فالجميع مطالب بأن يتنازل من أجل أن نتخطى هذه المأساة والمعاناة. الشعب اللبناني أصبح بأكمله تحت خط الفقر والحرمان والمجاعة دخلت الى كل بيت، والشعب اللبناني أصبح متسولا. لذلك المطلوب حكومة انقاذية يشارك الجميع فيها، وعلى الجميع تحمل المسؤولية. نحن ندعو الى الإسراع في تشكيل الحكومة لأنه ليس لدينا ترف من الوقت”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام