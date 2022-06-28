اخبار امام النيابة العامة التمييزية ضد النائب فؤاد مخزومي بجرم خرق قانون مقاطعة العدو الاسرائيلي

عطفاً على مشاركة النائب فؤاد مخزومي في مؤتمر في مدينة طنجة المغربية، بحضور مستشار رئيس وزراء العدو الاسرائيلي، تقدم المحامي غسان المولى بوكالته عن الاسرى المحررين وعائلة الشهداء والجرحى ممثلين بكل من هلال السلمان(شقيق الشهيدين بلال وعماد السلمان)والجريح علي مصطفى، والاسرى المحررون عباس قبلان، شوقي عواضة، احمد طالب ونبيه عواضة، باخبار امام النيابة العامة التمييزية ضد النائب مخزومي لمخالفته القوانين اللبنانية، وقد احال النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات الاخبار الى القاضي غسان خوري للدراسة وفق الاجراءات المعمول بها كون الامر يتعلق بمخالفات النائب للقانون.

المصدر: بريد الموقع