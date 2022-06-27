الأردن: ارتفاع عدد ضحايا “تسرب الغاز السام” إلى 10 وفيات وأكثر من 251 إصابة

ارتفع عدد ضحايا تسرب الغاز السام في ميناء العقبة الأردني إلى 10 وفيات و251 إصابة، وأطلقت الشرطة تحذيرا عاجلا لمواطني العقبة بضرورة إغلاق النوافذ وعدم الخروج من المنازل.

وكالة “بترا” نقلت عن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن “المختصين وفريق المواد الخطرة في الدفاع المدني يتعاملون لغاية هذه اللحظة مع حادثة تسرب الغار في ميناء العقبة”

وأشار إلى أنه نجم عن الحادثة لغاية اللحظة 10 وفيات و251 إصابة، وما زال التعامل جار مع الحادثة وعدد من الإصابات في المستشفيات.

وكانت الوكالة نقلت عن الناطق في وقت سابق أنه “وأثناء الأعمال اليومية في ميناء العقبة اليوم الاثنين، وقعت حادثة سقوط لصهريج معبأ بمادة غازية سامة أثناء نقله ما أدى إلى تسرب الغاز في الموقع”.

وأضاف الناطق أنه “جرى على الفور عزل المنطقة وباشر المختصون التعامل مع الحادثة، فيما قام الدفاع المدني بنقل عدد من الإصابات للمستشفى وجميعهم قيد العلاج”.

وأعلن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات في الأردن، ارسال طائرات إخلاء جوي، بعد حادثة تسرب غاز سام في ميناء العقبة الجنوبي بالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية.

وأكد المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات على توفر مادة الأكسجين في المستشفيات مُعزّزة بكوادر كافية للتعامل مع الحادثة.

ودعا المركز المركز المواطنين في العقبة عدم التجمهر أمام المستشفيات تسهيلاً لعمل كوادر الأسعاف للتعامل مع حالة تسرب الغاز السام.

وارتفع عدد ضحايا تسرب الغاز السام في ميناء العقبة الأردني إلى 10 وفيات و251 إصابة حتى اللحظة.



المصدر: وكالة الانباء الاردنية