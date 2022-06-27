الرئيس ميقاتي يواصل استشارات التأليف

يُواصل الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي الاستشارات النيابية غير الملزمة ،واستقبل ميقاتي رئيس مجلس النواب نبيه بري حيث أكدت كتلة التنمية والتحرير أن المهم أن تكون الحكومة فاعلة. بدوره صرّح نائب رئيس المجلس النائب الياس بوصعب أنه طالب الرئيس ميقاتي بتسريع تشكيل الحكومة. فيما أعلنت كتلة الجمهورية القوية أنها لن تشارك في الحكومة.

من جانبه رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد وعقب لقاء الكتلة بالرئيس ميقاتي أكد أن حزب الله يمد يده للجميع للنهوض بالبلد وحل ما يمكن حله، معتبرا ان على الجميع تحمل مسؤولياته تجاه البلد.

كما استقبل ميقاتي كتلة “الاعتدال الوطني”.

المصدر: قناة المنار