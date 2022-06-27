المستشار الألماني: القرارات الأوروبية غير مرتبطة بالولايات المتحدة

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس، أن “القرارات الأوروبية يجب أن تناقش في إطار الاتحاد الأوروبي، وليس في إطار G7″، وذلك رداً على مقترح أمريكي بحظر صادرات الذهب الروسي.

وفي مقابلة مع قناة ZDF التلفزيونية، أشار المستشار الألماني الاثنين، إلى أنه “نحن نناقش هذه المسألة، ولكن سيتعين مناقشتها في دائرة الاتحاد الأوروبي، وبالتالي فإن القرار بشأن هذه المسألة لا يتم اتخاذه في النهاية من قبل مجموعة السبع. لكننا سنعمل باستمرار على تحسين عقوباتنا، كل من يدعم المسألة يمكنه الاعتماد على ذلك”.

واليوم ارتفعت أسعار الذهب على خلفية أنباء تحدثت عن احتمال فرض حظر على شراء المعادن النفيسة من روسيا، وصعدت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.45% إلى 1838.5 دولار للأونصة.

المصدر: روسيا اليوم