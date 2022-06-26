القوات الأوكرانية تستهدف منصات حفر وتنقيب قرب جزيرة القرم الروسية – موقع قناة المنار – لبنان
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June 26 2022 - 23:48

القوات الأوكرانية تستهدف منصات حفر وتنقيب قرب جزيرة القرم الروسية

منذ 2 ساعة 26 June، 2022
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