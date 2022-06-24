وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل وفاة واحدة و807 إصابات جديدة بكورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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June 24 2022 - 20:34

وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل وفاة واحدة و807 إصابات جديدة بكورونا

منذ 59 mins 24 June، 2022
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