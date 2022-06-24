مجلس الأمن القومي الأميركي يعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 450 مليون دولار لأوكرانيا تشمل نظام صاروخي وقوارب دورية – موقع قناة المنار – لبنان
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June 24 2022 - 00:50

مجلس الأمن القومي الأميركي يعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 450 مليون دولار لأوكرانيا تشمل نظام صاروخي وقوارب دورية

منذ 2 ساعة 23 June، 2022
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