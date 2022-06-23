السيد رئيسي للأميركيين: لغة القوة لا تنفع مع الشعب الإيراني

أكّد الرئيس الإيراني، السيد إبراهيم رئيسي، اليوم الخميس، أنّ “الولايات المتحدة باتت تعلن رسمياً أنّ ضغوطها القصوى على إيران فشلت بشكلٍ فاضح”. وقال السيد رئيسي في كلمةٍ له من محافظة خراسان الشمالية: “أنا كممثل عن الشعب الإيراني أقول للأميركيين: لا تتحدثوا مع الشعب الإيراني بلغة القوة فهي لا تنفع”.

ولفت إلى أنّ “الشعب الإيراني تجاوز الحرب وانتصر فيها وقاوم على مدى 40 عاماً، لذلك فإنّه سينتصر حتماً في الحرب الاقتصادية أيضاً”، مشيراً إلى أنّ “الشعب الإيراني صبر على العقوبات المفروضة عليه وقاومها”.

وأضاف السيد رئيسي أنّ “العدو يعمل من خلال شنّ الحرب الاقتصادية والإعلامية على زرع اليأس بين أبناء الشعب الإيراني، لذلك على جميع المسؤولين أن يبثوا روح الأمل بين الشعب وذلك يتحقق من خلال العمل على أرض الواقع وليس عبر إطلاق التصريحات”.

وأوضح أنّه “يتوجب على جميع المسؤولين أن يقدموا الخدمات للشعب ويبثوا الأمل بينهم لجعل الحرب النفسية التي يشنّها الأعداء عديمة الجدوى”.

يذكر أنّ قائد الثورة الاسلامية الإمام السيد علي خامنئي، قال قبل أيام إنّ “ضعف الإيمان وضعف الأمل والتشاؤم بمستقبل البلاد كلها من مكوّنات حرب ناعمة على الشعب الإيراني”، مضيفاً أنّ “من يخيب آمال الناس في المستقبل إنما هو يعمل لمصلحة العدو”.

المصدر: موقع المنار