إجتماع ثلاثي في قصر بعبدا يضم رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه برّي والرئيس المكلّف نجيب ميقاتي – موقع قناة المنار – لبنان
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June 23 2022 - 17:40

إجتماع ثلاثي في قصر بعبدا يضم رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه برّي والرئيس المكلّف نجيب ميقاتي

منذ 29 mins 23 June، 2022
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