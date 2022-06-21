مسؤوليات الآباء في عيدهم .. تنسيهم حلاوة العيد – موقع قناة المنار – لبنان
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June 21 2022 - 22:52
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الرئيس عون: الاستشارات النيابية الملزمة ستحصل حتماً الخميس وستخرج بنتيجة وهي إصدار الرئاسة بيان تكليف
الرئيس عون: أفضل الحكومة السياسية المتوازنة القادرة على إنجاز الاستحقاقات الدستورية المقبلة والتصدي للأزمة الاقتصادية
وزير الطاقة اللبناني يعلن توقيع عقد شراء الغاز مع مصر وسوريا: تؤمن الكهرباء 4 ساعات اضافية
الصحة الفلسطينية: استشهاد فلسطيني بعدما طعنه مستوطن صهيوني في بلدة سكاكا شمالي الضفة الغربية
الأسرى الإداريون يقاطعون محاكم الاحتلال لليوم 172 رفضاً لسياسة الاعتقال الإداري تحت شعار "قرارنا حرية"
توغل محدود لآليات الاحتلال في أراضي المواطنين الفلسطينيين شرق بيت لاهيا شمال قطاع غزة
حركة المقاومة الإسلامية "حماس": انهيار حكومة "بينيت" وحل الكنيست دليل على هشاشة وضعف الكيان الصهيوني
وزير المالية في حكومة الاحتلال أفيغدور ليبرمان: هدفنا منع نتنياهو من الوصول مجدداً إلى سدة الحكم
إعلام الاحتلال: قانون حل الكنيست سيُطرح غداً للتصويت عليه بالقراءة التمهيدية
قيادة عمليات نينوى في الحشد الشعبي تطلق عملية تفتيش واسعة في جزيرة الحضر في الموصل بحثاً عن فلول داعش
الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل: الاتحاد رقم صعب ولا يمكن تجاوزه في أي مرحلة من المراحل
رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي يدعو إلى عقد جلسة استثنائية الخميس المقبل
الإمام السيد علي الخامنئي: اعداء الجمهورية الاسلامية الإيرانية والإسلام يلجأون اليوم إلى الحرب الناعمة
المدعي العام بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران: اعتقال خلية تجسس تعمل لصالح الموساد الإسرائيلي
رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية صادق حسيني يلتقي وزير الحج والعمرة السعودي توفيق بن فوزان الربيعة في السعودية
حسيني: ندعو المسؤولين السعوديين لإعادة النظر بزيادة أسعار رسوم خدمات الحج ولتقليل الضغوط عن الحجاج
القناة "13" العبرية: "مخاوف استهداف إيران للإسرائيليين في الخارج تزداد
نيويورك تايمز: الروبل الروسي يسجل أعلى مستوى في 7 سنوات ويعزز مكانته كأفضل العملات أداء في العالم
بوتين: سنواصل تعزيز قواتنا المسلحة وفقا للتهديدات وصاروخ "سارمات" الباليستي سيدخل الخدمة نهاية العام
رئيس مجلس الدوما لوزير خارجية أوكرانيا: ستهرب بغضون 24 ساعة إذا أوقف الناتو إمدادات الأسلحة
الخارجية الروسية: ليتوانيا تتخطى كل الحدود بحظرها عبور البضائع إلى مقاطعة كالينينغراد
وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس: فرض العقوبات على روسيا سيستمر حتى إنسحاب قواتها بالكامل من الأراضي الأوكرانية
سي إن إن: مقتل مواطن أمريكي أثناء مشاركته بالقتال في أوكرانيا خلال الشهر الماضي
الرئيس الفنلندي يعلن مواصلة المحادثات بين بلاده وتركيا حول الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي الناتو
الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يرفض استقالة رئيسة الوزراء
رئيس وزراء اليابان: من المهم أن تكون لدينا علاقات مستقرة وبناءة مع الصين من خلال الحوار
المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بدأت نشر قوة عسكرية في غينيا بيساو
حكومة مالي: مقتل 132 مدنيًّا في سلسلة هجمات مسلحة بوسط البلاد
حرائق تلتهم آلاف الهكتارات من الغابات في إسبانيا وسط موجة حر غير مسبوقة
الصين: إجلاء مئات الآلاف إثر أمطار هي الأكثر غزارة منذ عقود نجمت عنها فيضانات وانجرافات للتربة
برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة: ثلث سكان السودان يعانون من انعدام حاد في الأمن الغذائي
مؤتمر صحافي لمسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله محمد عفيف عند الـ2 من بعد ظهر الجمعة لإطلاق "الاحتفالية الخاصة بالأربعين ربيعاً" بمناسبة انطلاقة المقاومة الإسلامية وتأسيس حزب الله
كندا: حكم قضائي بالسجن المؤبد على شاب قتل 11 شخصا وأصاب 15 بعملية دهس في تورونتو عام 2018
الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية: القوى النووية زادت نفقاتها لتحديث ترساناتها الذرية بحوالى 9% خلال العام 2021
زلزال بقوة 6.1 درجة وقع قبالة سواحل تيمور الشرقية وتحذير من خطر حدوث تسونامي
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله خلال الاحتفال التكريمي للقائد الجهادي الكبير السيد مصطفى بدر الدين في الذكرى السنوية السادسة لاستشهاده والذي سيقام يوم الجمعة الساعة 5 عصراً في قاعة الشهيد السيد محمد باقر الصدر_مدرسة الإمام المهدي(عج)_الحدث
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
مسؤوليات الآباء في عيدهم .. تنسيهم حلاوة العيد
منذ 2 ساعة
21 June، 2022
تقارير مصورة
-
لبنان
مسؤوليات الآباء في عيدهم .. تنسيهم حلاوة العيد
المصدر:
قناة المنار
عيد الأب
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