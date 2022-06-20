الصين تختبر أول طائرة نقل مسيّرة

نجحت الصين في اختبار أول طائرة نقل مسيّرة كبيرة الحجم ، وهي طائرة “تي إر – 500”.

أفادت بذلك بوابة “بان باي” الإلكترونية الإعلامية الصينية، وقالت إن المسيّرة الجديدة تم تصميمها في معهد الطيران الصيني الأول، وأقلعت صباح يوم 18 حزيران/ يونيو من مطار مجهول وبقيت في الجو لمدة 27 دقيقة.

وأعلن أخصائيو المعهد أن الرحلة الجوية كانت ناجحة، فيما لم يتم ذكر الموقع أو المطار الذي أجري فيه الاختبار. يذكر أن حمولة الطائرة المسيرة كبيرة الحجم بلغت 500 كلغ. وقد يصل المدى الأقصى لتحليقها 1800 كلم.

وجاء في بيان نشره معهد الطيران أن أول طائرة نقل مسيّرة كبيرة الحجم تم تصميمها بموجب شروط ومقاييس الطيران المدني الصيني.

المصدر: الميادين