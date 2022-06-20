كورونا في كوريا الشمالية.. السلطات تتحدث عن تواصل تناقص أعداد الإصابات

أفادت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية يوم الاثنين بأن البلاد لليوم الثاني على التوالي سجلت أقل من 20 ألف حالة اشتباه بالإصابة بـ”كوفيد-19″.

ونقلت الوكالة عن بيانات مقر الوقاية من الأوبئة في حالات الطوارئ أن 18.820 شخصا ظهرت عليهم أعراض الحمى على مدار 24 ساعة حتى الساعة السادسة من مساء اليوم السابق.

وذكرت بيونغ يانغ أن الحالات المشتبه بإصابتها بكورونا بقيت أقل من 20 ألف حالة لليوم الثاني بعد أن سجلت أقل من 30 ألف حالة لليوم الرابع على التوالي منذ يوم 14 من الشهر الجاري.

وأوضحت أن العدد الإجمالي لحالات “الحمى” منذ نهاية نيسان/أبريل وصل إلى 4.63 مليون حالة حتى الساعة السادسة مساء اليوم السابق، تعافى منهم 4.6 مليون شخص ويخضع 31 ألفا آخرين للعلاج.

وفيما لم تورد الوكالة بيانات عن حالات وفاة جديدة، كان عدد الوفيات حتى يوم 15 من الشهر الجاري وصل إلى 73 حالة، وبلغ معدل الوفيات 0.002%.

وشهد العدد اليومي لحالات الحمى انخفاضا بعد أن بلغ ذروته حين جرى الإبلاغ عن 392.920 حالة في 15 أيار/مايو.

المصدر: وكالات