الدفاع الروسية: تدمير عدد من الطائرات والمنشآت التكنولوجية واعتراض صواريخ باليستية أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها أسقطت طائرة حربية أوكرانية من طراز “سو-25” ومروحية “مي-24” فوق دونيتسك و8 طائرات بدون طيار في مناطق مختلفة في ال24 ساعة الماضية.

وقالت إن الدفاعات الجوية الروسية اعترضت 4 صواريخ باليستية أوكرانية “توتشكا-أو” في دونيتسك و24 قذيفة من راجمات صواريخ “أوراغان” في دونيتسك ولوغانسك ومقاطعة خاركوف.

وأضافت أنه تم تدمير منشآت تكنولوجية لتكرير النفط ومستودعات لتخزين الوقود مخصصة لتلبية احتياجات القوات الأوكرانية في دونباس، باستخدام أسلحة عالية الدقة أطلقت من الأرض والجو.

وبحسب الوزارة أصابت صواريخ عالية الدقة أطلقت من الجو 12 موقعا لإطلاق النار لوحدات المدفعية الأوكرانية.

المصدر: روسيا اليوم