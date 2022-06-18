مقتل موظفين من خدمة الطوارئ بعد قصف القوات الأوكرانية لدونيتسك (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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June 18 2022 - 12:38
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طائرات الاحتلال الصهيوني تستهدف بسلسلة غارات عدداً من المواقع وسط وشرق قطاع غزة دون وقوع إصابات
المتحدث باسم حركة حماس: قصف جيش الاحتلال على قطاع غزة هو امتداد للعدوان الذي يستهدف كل الأرض الفلسطينية
المتحدث باسم حركة حماس: برغم العدوان سنواصل نضالنا وقتالنا المشروع ضد المحتل حتى تحرير أهداف شعبنا بالحرية
المقاومة الفلسطينية تعلن السيطرة على منطاد عسكري صهيوني سقط في منطقة بيت حانون شمال قطاع غزة مزود بكاميرات تجسس
المجلس السياسي في الحزب الديمقراطي اللبناني: حفظ حق لبنان واللبنانيين من ثروتهم النفطية واجب مقدس
الحزب الديمقراطي اللبناني: يجب الاسراع بتشكيل حكومة تحاكي وجع الناس وتتخذ قرارات جريئة وتطبّق الاصلاحات
مصلحة مياه صور: سنتقدم بشكوى على مجموعة من الاشخاص الذين عمدوا الى تكسير مفاتيح توزيع المياه في قرى القضاء
نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب ينوه بوحدة الموقف اللبناني بمعركة الدفاع عن الثروة البحرية
أفغانستان: استشهاد 12 مواطنا أفغانيا وأصابة 30 آخرين اثر انفجار استهدف المسجد الرئيس بمنطقة إمام صاحب بمحافظة قندوز
وسائل إعلام روسية: إصابة 5 اشخاص في جمهورية دونيتسك بعد سقوط صاروخ "توشكا يو" أطلقته القوات الاوكرانية
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: عهد أحادية القطب انتهى والحرب الاقتصادية على روسيا محكومة بالفشل
بوتين: روسيا سترسل الغذاء إلى افريقيا والشرق الأوسط ونرحب بإجراء حوار مع الأمم المتحدة لتسهيل إمدادات الغذاء للعالم
بوتين: أرغمنا على قرار صعب ببدء العملية العسكرية في أوكرانيا وسيتم تنفيذ جميع المهام المتعلقة بالعملية
بوتين: نتعاون مع الصين بسبب امكاناتها وليس على خلفية التطورات الجيوسياسية والتبادل التجاري معها سيحقق رقما قياسيا
الرئيس الصيني: التعاون الاقتصادي مع روسيا يتطور في المجالات كافة ولا بد من تعزيز التعاون بين دول الشمال والجنوب
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: ألغينا اتفاقية الإعفاء من التأشيرة مع روسيا لأن موسكو عملت لتدمير العلاقات
القضاء الروسي يحكم بالسجن 14 سنة على دبلوماسي أميركي سابق بتهمة تهريب مخدرات
الرئيس الأميركي جو بايدن: يجب ألا يذهب الأميركيون إلى أوكرانيا ولا نعلم بمكان وجود الأميركيين الثلاثة المفقودين فيها
بنغلادش: الجيش يتدخل لإنقاذ أكثر من مليوني شخص محاصرين بسبب الفيضانات في المناطق الشمالية الشرقية
بوتين: نتعاون مع الصين بسبب امكاناتها وليس على خلفية التطورات الجيوسياسية والتبادل التجاري معها سيحقق رقما قياسيا
الرئيس الصيني: التعاون الاقتصادي مع روسيا يتطور في المجالات كافة ولا بد من تعزيز التعاون بين دول الشمال والجنوب
الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للغاز: الوضع في سوق الغاز سيتأزم أكثر خلال الفترة القادمة
الرئيس الأميركي جو بايدن: يجب ألا يذهب الأميركيون إلى أوكرانيا ولا نعلم بمكان وجود الأميركيين الثلاثة المفقودين فيها
القضاء الروسي يحكم بالسجن 14 سنة على دبلوماسي أميركي سابق بتهمة تهريب مخدرات
الرئيس الصيني: التعاون الاقتصادي مع روسيا يتطور في المجالات كافة ولا بد من تعزيز التعاون بين دول الشمال والجنوب
المستشار الألماني: المساعدة العسكرية والمالية التي نقدمها إلى أوكرانيا ستستمر ما دام ذلك ضروريا في الحرب ضد روسيا
برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة: ثلث سكان السودان يعانون من انعدام حاد في الأمن الغذائي
مؤتمر صحافي لمسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله محمد عفيف عند الـ2 من بعد ظهر الجمعة لإطلاق "الاحتفالية الخاصة بالأربعين ربيعاً" بمناسبة انطلاقة المقاومة الإسلامية وتأسيس حزب الله
المستشار الألماني: المساعدة العسكرية والمالية التي نقدمها إلى أوكرانيا ستستمر ما دام ذلك ضروريا في الحرب ضد روسيا
السلطات الأميركية تطلق رسمياً إسم جمال خاشقجي على الشارع الذي يقع فيه مبنى السفارة السعودية في واشنطن
برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة: ثلث سكان السودان يعانون من انعدام حاد في الأمن الغذائي
مؤتمر صحافي لمسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله محمد عفيف عند الـ2 من بعد ظهر الجمعة لإطلاق "الاحتفالية الخاصة بالأربعين ربيعاً" بمناسبة انطلاقة المقاومة الإسلامية وتأسيس حزب الله
كندا: حكم قضائي بالسجن المؤبد على شاب قتل 11 شخصا وأصاب 15 بعملية دهس في تورونتو عام 2018
الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية: القوى النووية زادت نفقاتها لتحديث ترساناتها الذرية بحوالى 9% خلال العام 2021
زلزال بقوة 6.1 درجة وقع قبالة سواحل تيمور الشرقية وتحذير من خطر حدوث تسونامي
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله خلال الاحتفال التكريمي للقائد الجهادي الكبير السيد مصطفى بدر الدين في الذكرى السنوية السادسة لاستشهاده والذي سيقام يوم الجمعة الساعة 5 عصراً في قاعة الشهيد السيد محمد باقر الصدر_مدرسة الإمام المهدي(عج)_الحدث
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
مقتل موظفين من خدمة الطوارئ بعد قصف القوات الأوكرانية لدونيتسك (سبوتنيك)
منذ 14 mins
18 June، 2022
لدونيتسك
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