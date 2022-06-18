مقتل موظفين من خدمة الطوارئ بعد قصف القوات الأوكرانية لدونيتسك (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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June 18 2022 - 12:38

مقتل موظفين من خدمة الطوارئ بعد قصف القوات الأوكرانية لدونيتسك (سبوتنيك)

منذ 14 mins 18 June، 2022
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