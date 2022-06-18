دراسة أسترالية: نقص فيتامين (د) يؤدي إلى تدهور الدماغ والإصابة بالخرف

كشفت دراسة أسترالية جديدة أن نقص فيتامين (د) يؤدي إلى تدهور الدماغ والإصابة بالخرف.

الدراسة التي قامت بها جامعة أستراليا ونقلتها صحيفة إكسبريس البريطانية أجرت التحليل الجيني على البيانات المتاحة لـ 294514 مشاركاً من البنك الحيوي في المملكة المتحدة باستخدام التوزيع العشوائي غير الخطي وهو ما مكن الباحثين من اختبار السببية للخرف والسكتة الدماغية.

وأكدت النتائج العلمية للدراسة انه يمكن منع ما يصل إلى 17 بالمئة من حالات الخرف عن طريق زيادة مستويات فيتامين (د) إلى المعدل الطبيعي لدى عموم الناس مشيرة إلى أن المستويات المنخفضة من هذا الفيتامين مرتبطة بانخفاض حجم المخ وزيادة خطر الإصابة بالخرف والسكتة الدماغية.

وأوضحت الدراسة أن السائل الدماغي النخاعي يعتمد على نبض الشرايين لتصفية الدماغ وعندما يتعثر هذا النظام تتجمع البروتينات الزائدة بين الخلايا العصبية في العضو ما يحبط الاتصال بين الخلايا ولكن صفات فيتامين (د) الوقائية العصبية تحمي خلايا الدماغ من مثل هذا الضرر.

ودعا الباحثون إلى أهمية الحفاظ على مستويات صحية من فيتامين (د) لحماية الدماغ من التدهور المعرفي.

المصدر: وكالات