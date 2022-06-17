بوتين: هيكل العقوبات الغربية كان مبنيا على اعتقاد خاطئ وهو أن روسيا ليست ذات اقتصاد مكتف ذاتيا – موقع قناة المنار – لبنان
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June 17 2022 - 16:34
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استشهاد 3 شبان فلسطينيين واصابة 8 اخرين في عملية اغتيال ميدانية نفذتها قوات الاحتلال في مدينة جنين فجر اليوم
مصادر فلسطينية: قوات العدو تسللت الى الحي الشرقي في جنين وأطلقت الرصاص الحي باتجاه المركبة التي كان يستقلها الشبان الـ3
سرايا القدس- كتيبة جنين: جريمة الاحتلال بحق المقاومين الـ3 لن تمر مرور الكرام ونتوعد بالرد عليها
لجان المقاومة: دماء شهداء جنين تؤكد أن معركتنا مع العدو صراع وجودي أزلي لن ينتهي إلا باجتثاث هذا السرطان من كل المنطقة
لجان المقاومة: ندعو أبناء شعبنا الفلسطيني لاستهداف جنود العدو الصهيوني ومستوطنيه في كل شبر من أرضنا المحتلة
حركة حماس: عملية الاغتيال الجبانة التي نفذها الاحتلال في جنين لن تزيد شعبنا إلا اصراراً ومضياً نحو مقاومة الاحتلال
حماس: ندعو لتصاعد المقاومة بكل أشكالها وأن تكون هذه الدماء نقطة تحول في مواجهة الاحتلال في مختلف مناطق الضفة
حركة الجهاد الاسلامي: هذه الجريمة تكشف مدى اجرام العدو الصهيوني وقوى المقاومة الفلسطينية بتشكيلاتها كافة ستواصل جهادها
رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد: من حق اللبنانيين أن يستثمروا ثروتهم من الغاز وأن يستخرجوها من دون عوائق
الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للغاز: الوضع في سوق الغاز سيتأزم أكثر خلال الفترة القادمة
أ ف ب: ولي العهد السعودي محمد بن سلمان سيزور تركيا رسمياً في الـ22 من الشهر الحالي
بريطانيا توافق على تسليم "جوليان أسانج" مؤسس موقع ويكيليكس إلى واشنطن التي تلاحقه بمزاعم تسريب وثائق سرية
الصين تُطلق رسمياً حاملة طائرات من الجيل الثالث بمناسبة انزال السفينة إلى المياه في حوض لبناء السفن في شنغهاي
الخارجية الروسية: إدراج 121 أستراليا على قائمة العقوبات ردا على العقوبات التي تفرضها الحكومة الأسترالية على مواطنين روس
الرئيس الفرنسي من كييف: سنقدم الاستجابة اللازمة لأوكرانيا للدفاع بفاعلية ضد القوات الروسية
برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة: ثلث سكان السودان يعانون من انعدام حاد في الأمن الغذائي
مؤتمر صحافي لمسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله محمد عفيف عند الـ2 من بعد ظهر الجمعة لإطلاق "الاحتفالية الخاصة بالأربعين ربيعاً" بمناسبة انطلاقة المقاومة الإسلامية وتأسيس حزب الله
برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة: ثلث سكان السودان يعانون من انعدام حاد في الأمن الغذائي
مؤتمر صحافي لمسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله محمد عفيف عند الـ2 من بعد ظهر الجمعة لإطلاق "الاحتفالية الخاصة بالأربعين ربيعاً" بمناسبة انطلاقة المقاومة الإسلامية وتأسيس حزب الله
الرئيس الفرنسي من كييف: سنقدم الاستجابة اللازمة لأوكرانيا للدفاع بفاعلية ضد القوات الروسية
برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة: ثلث سكان السودان يعانون من انعدام حاد في الأمن الغذائي
مؤتمر صحافي لمسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله محمد عفيف عند الـ2 من بعد ظهر الجمعة لإطلاق "الاحتفالية الخاصة بالأربعين ربيعاً" بمناسبة انطلاقة المقاومة الإسلامية وتأسيس حزب الله
الخارجية الروسية: إدراج 121 أستراليا على قائمة العقوبات ردا على العقوبات التي تفرضها الحكومة الأسترالية على مواطنين روس
الرئيس الأوكراني: جاهزون للاندماج الكامل في الاتحاد الأوروبي ونحن بحاجة للمزيد من الأسلحة بأسرع وقت للنحرر أراضينا
الرئيس الفرنسي من كييف: سنقدم الاستجابة اللازمة لأوكرانيا للدفاع بفاعلية ضد القوات الروسية
المستشار الألماني: المساعدة العسكرية والمالية التي نقدمها إلى أوكرانيا ستستمر ما دام ذلك ضروريا في الحرب ضد روسيا
برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة: ثلث سكان السودان يعانون من انعدام حاد في الأمن الغذائي
مؤتمر صحافي لمسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله محمد عفيف عند الـ2 من بعد ظهر الجمعة لإطلاق "الاحتفالية الخاصة بالأربعين ربيعاً" بمناسبة انطلاقة المقاومة الإسلامية وتأسيس حزب الله
المستشار الألماني: المساعدة العسكرية والمالية التي نقدمها إلى أوكرانيا ستستمر ما دام ذلك ضروريا في الحرب ضد روسيا
السلطات الأميركية تطلق رسمياً إسم جمال خاشقجي على الشارع الذي يقع فيه مبنى السفارة السعودية في واشنطن
برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة: ثلث سكان السودان يعانون من انعدام حاد في الأمن الغذائي
مؤتمر صحافي لمسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله محمد عفيف عند الـ2 من بعد ظهر الجمعة لإطلاق "الاحتفالية الخاصة بالأربعين ربيعاً" بمناسبة انطلاقة المقاومة الإسلامية وتأسيس حزب الله
كندا: حكم قضائي بالسجن المؤبد على شاب قتل 11 شخصا وأصاب 15 بعملية دهس في تورونتو عام 2018
الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية: القوى النووية زادت نفقاتها لتحديث ترساناتها الذرية بحوالى 9% خلال العام 2021
زلزال بقوة 6.1 درجة وقع قبالة سواحل تيمور الشرقية وتحذير من خطر حدوث تسونامي
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله خلال الاحتفال التكريمي للقائد الجهادي الكبير السيد مصطفى بدر الدين في الذكرى السنوية السادسة لاستشهاده والذي سيقام يوم الجمعة الساعة 5 عصراً في قاعة الشهيد السيد محمد باقر الصدر_مدرسة الإمام المهدي(عج)_الحدث
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
بوتين: هيكل العقوبات الغربية كان مبنيا على اعتقاد خاطئ وهو أن روسيا ليست ذات اقتصاد مكتف ذاتيا
منذ 6 mins
17 June، 2022
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