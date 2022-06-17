بوتين: هيكل العقوبات الغربية كان مبنيا على اعتقاد خاطئ وهو أن روسيا ليست ذات اقتصاد مكتف ذاتيا – موقع قناة المنار – لبنان
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June 17 2022 - 16:34

بوتين: هيكل العقوبات الغربية كان مبنيا على اعتقاد خاطئ وهو أن روسيا ليست ذات اقتصاد مكتف ذاتيا

منذ 6 mins 17 June، 2022
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