بوتين: اختفاء الأسمدة يعني انخفاض إنتاج السلع الغذائية وهو ما ينذر بالجوع حول العالم وهي مسؤولية الولايات المتحدة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 17 2022 - 16:34

بوتين: اختفاء الأسمدة يعني انخفاض إنتاج السلع الغذائية وهو ما ينذر بالجوع حول العالم وهي مسؤولية الولايات المتحدة

منذ 14 mins 17 June، 2022
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