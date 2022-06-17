بوتين: إجراءات الغرب لتدمير الإقتصاد الروسي باءت بالفشل ولم تؤت اكلها وردة فعل شعبنا جاءت على عكس ما أرادوه – موقع قناة المنار – لبنان
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June 17 2022 - 16:32

بوتين: إجراءات الغرب لتدمير الإقتصاد الروسي باءت بالفشل ولم تؤت اكلها وردة فعل شعبنا جاءت على عكس ما أرادوه

منذ 30 mins 17 June، 2022
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