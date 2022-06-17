شولتس: العقوبات لن ترفع عن روسيا دون التوصل إلى اتفاق سلام مقبول مع أوكرانيا

أكد المستشار الألماني، أولاف شولتس، أن الاتحاد الأوروبي لن يرفع العقوبات عن روسيا حتى تتوصل موسكو إلى اتفاق سلام مقبول للطرفين مع كييف.

وقال في تصريح لقناة “ARD”: “لن يتم رفع العقوبات التي فرضناها حتى يتم التوصل إلى اتفاق عادل مع أوكرانيا، وأي نوع من الاتفاق سيكون عادلا من وجهة نظر أوكرانيا، ولا يمكن تحديد ذلك إلا من قبل أوكرانيا”.

وأضاف: “لا أحد في أوروبا يستطيع ولا ينوي أن يأمر الأوكرانيين بالتنازل”.

وأشار إلى أنه “لا يمكن أن يكون هناك سلام مفروض على أوكرانيا.. أبلغت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرارا وتكرارا أن رؤية موسكو لعالم كهذا هي وهم”.

ووصل شولتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي والرئيس الروماني كلاوس يوهانيس كييف الخميس.

المصدر: وكالات