مصادر للمنار: زيارة البخاري الى دار الفتوى لها علاقة مباشرة بموضوع التكليف، والرغبة السعودية بتسمية أنثوية لرئاسة الحكومة تراجعت في حين تقدّم خيارها لتسمية شخصية يرفضها على الأقل الثنائي الوطني – موقع قناة المنار – لبنان
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June 16 2022 - 23:32

مصادر للمنار: زيارة البخاري الى دار الفتوى لها علاقة مباشرة بموضوع التكليف، والرغبة السعودية بتسمية أنثوية لرئاسة الحكومة تراجعت في حين تقدّم خيارها لتسمية شخصية يرفضها على الأقل الثنائي الوطني

منذ 2 ساعة 16 June، 2022
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