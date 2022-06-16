مصادر للمنار: يستمر التواصل بين الاشتراكي والقوات من أجل اقناع الاخيرة بالمشاركة في الحكومة ، والسنيورة يحاول الدخول على خط التكليف – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 16 2022 - 23:32

مصادر للمنار: يستمر التواصل بين الاشتراكي والقوات من أجل اقناع الاخيرة بالمشاركة في الحكومة ، والسنيورة يحاول الدخول على خط التكليف

منذ 2 ساعة 16 June، 2022
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة