مصادر لـ “المنار”: القوات والكتائب وجماعة النوّاب الجدد يواصلون مشاوراتهم في محاولة للاتفاق على اسم ويحتاجون أيامًا عدّة بعد لحسمه – موقع قناة المنار – لبنان
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June 16 2022 - 23:32

مصادر لـ “المنار”: القوات والكتائب وجماعة النوّاب الجدد يواصلون مشاوراتهم في محاولة للاتفاق على اسم ويحتاجون أيامًا عدّة بعد لحسمه

منذ 2 ساعة 16 June، 2022
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