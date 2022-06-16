مصادر متابعة لملف التكليف للمنار : قوى الثامن من آذار والتيار الوطني الحرّ تداولوا في مجموعة من الاسماء بينها أسماء جديدة وسابقة وتتبلور هوية الشخصية التي سيسمّونها في الـ ٧٢ ساعة المقبلة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 16 2022 - 23:32

مصادر متابعة لملف التكليف للمنار : قوى الثامن من آذار والتيار الوطني الحرّ تداولوا في مجموعة من الاسماء بينها أسماء جديدة وسابقة وتتبلور هوية الشخصية التي سيسمّونها في الـ ٧٢ ساعة المقبلة

منذ 2 ساعة 16 June، 2022
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