بايدن يدرس عدة خيارات لإخراج الحبوب الأوكرانية إلى السوق

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي يوم الأربعاء إن الرئيس جو بايدن يبحث في مجموعة من الخيارات لإخراج الحبوب من أوكرانيا، والتي تتعطل صادراتها بفعل الحرب الجارية.

وقال كيربي خلال مؤتمر صحفي، “ينظر الرئيس في مجموعة من الخيارات هنا لمحاولة معرفة ما إذا كان بإمكاننا إخراج الحبوب إلى السوق”، مضيفا، “هذا عمل شاق، لن يكون سهلاً.”

ومن جهة أخرى، أعلن كيربي ان الولايات المتحدة متفائلة أن حلف شمال الأطلسي سيكون قادرًا على حل الخلافات بشأن مساعي السويد وفنلندا للانضمام إلى العضوية، على خلفية الرفض التركي لانضمام البلدين. وقال “ما زلنا متفائلين بأنهم سيكونون قادرين على حل هذا الأمر”.

المصدر: موقع المنار