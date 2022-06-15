الصحة اللبنانية : يتم ابلاغنا عن حالات محتملة لجدري القردة ونقوم بالتقصي وارسال العينات الى فرنسا

صدر عن وزارة الصحة البيان الاتي: “يتم ابلاغ وزارة الصحة العامة عن حالات محتملة لجدري القردة، وتقوم الوزارة بتقصي الحالات وارسال العينات الى المختبر المرجعي في فرنسا، بالإضافة الى تتبع المخالطين.

تذكر وزارة الصحة العامة ان مرض جدري القدرة ينتج عن فيروس ينتقل الى الانسان:

– إما من الحيوان الى الانسان عبر الاحتكاك مع حيوانات مصابة (القوارض او القردة) في البلدان المستوطن فيها الفيروس مثل: نيجيريا، جمهورية الكونغو الديموقراطية (كينشاسا)، الكامرون وجمهورية افريقيا الوسطى.

-إما من انسان الى انسان عبر التلامس المباشر مع الآفات الجلدية، الرذاذ او العلاقات الجنسية، أو غير المباشر عبر الأدوات الملوثة.

تمتد فترة الحضانة من 5 الى 21 يوما. وتتضمن العوارض التالية: حمى، صداع، تضخم في العقد اللمفوية، الم في العضلات، وتعب، ومن ثم طفح جلدي يتطور من بقعي حطاطي الى حويصلي بثري، يبدأ من الرأس وينتشر الى الجسم والأطراف.

عند التشخيص، يطلب عزل المريض طيلة فترة المرض. يعتمد العزل في المنزل في حال كانت العوارض خفيفة. ويطلب العزل في المستشفى في حال ظهور اشتراكات (التهاب الرئة).

فيما خص المخالطين المقربين، فيطلب تحديدهم ومتابعتهم 21 يوما دون اللزوم الى الحجر الصحي او المنزلي. في حال ظهور العوارض لدى المخالطين، يطلب اجراء الفحوصات المخبرية وعزلهم.

لمزيد من المعلومات، يمكن الاتصال بالخط الساخن 1787”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام