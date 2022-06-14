إعلام العدو: شكوك بتسلل مقاومين فلسطينيين إلى مستوطنة طلمون شمال غرب رام الله وتفعيل صافرات الإنذار داخلها – موقع قناة المنار – لبنان
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June 14 2022 - 21:20

إعلام العدو: شكوك بتسلل مقاومين فلسطينيين إلى مستوطنة طلمون شمال غرب رام الله وتفعيل صافرات الإنذار داخلها

منذ 2 ساعة 14 June، 2022
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