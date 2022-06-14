صفيحة البنزين شارفت على الـ 700 الف ليرة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 14 2022 - 18:04

صفيحة البنزين شارفت على الـ 700 الف ليرة

منذ 2 ساعة 14 June، 2022
تقارير مصورة - لبنان

يواصل سعر صفيحةِ البنزين ارتفاعَه مقترباً اكثرَ الى عتبةِ السبعِمئةِ الفِ ليرة.

المصدر: قناة المنار

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