اللواء عباس ابراهيم لـ “المنار”: اللقاء مع هوكشتاين كان جيّدا وأبلغته أنه سيسمع موقف لبنان الموحّد من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون – موقع قناة المنار – لبنان
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June 13 2022 - 19:08
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رئيس الجمهورية العماد ميشال عون: نرفض تهديدات العدو الاسرائيلي الذي يتصرف خلافاً للقوانين والقرارات الدولية
الرئيس عون: لبنان متمسك بعودة المفاوضات غير المباشرة مع "إسرائيل" والتي توقفت إثر رفض العدو اعتبار الخط 29 خطاً تفاوضياً
الرئيس عون: الجانب اللبناني رفض الخط الإسرائيلي رقم 1 وخط هوف ومن غير الوارد التنازل عن حقوق لبنان في استثمار ثرواته
الرئيس عون: نقود المفاوضات وبعد حصول اتفاق على الحكومة الموافقة عليه وإحالته للبرلمان وهذا لم يحصل بعد بالنسبة للخط 29
رئيس مجلس النواب نبيه بري يبحث مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الأوضاع العامة والمستجدات السياسية
الوزير محمد المرتضى رداً على تهديدات رئيس أركان جيش العدو بضرب بلبنان: إذا فعلتموها سنغادر جنوباً ولن تكون زيارة قصيرة
المكتب السياسي لحركة أمل يشدّد على أهمية وحدة الموقف والمطالبة باستئناف المفاوضات غير المباشرة برعاية أممية
المكتب السياسي لحركة أمل: دعوة الشركات الملتزمة بالتنقيب إلى المباشرة بعملها في البلوك رقم 9 وعدم إهدار المزيد من الوقت
المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين يصل إلى بيروت في زيارة تستمر يومين ويلتقي عدداً من المسؤولين
نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: يجب العمل على إنجاز تشكيل الحكومة باسرع وقت ممكن وبتعاون بنَّاء بين الجميع
الشيخ قاسم: الحكومة هي المعبر الوحيد والحصري للانطلاق إلى معالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والمالية
وزير خارجية العدو يدعو الصهاينة إلى عدم السفر إلى تركيا ويطالب الموجودين هناك بالعودة فوراً
اعلام العدو: مجلس الامن القومي الاسرائيلي يقرر رفع مستوى تحذير السفر الى اسطنبول الى أعلى مستوى
متحدث باسم حكومة الاحتلال: رفع التحذير الأمني يأتي على ضوء المحاولات الايرانية لضرب أهداف اسرائيلية في العالم خاصة تركيا
سانا: الجيش السوري يحرر 5 مخطوفين كانت تحتجزهم الجماعات الإرهابية في ريف حلب الشمالي
رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي من الأردن: استقالة نواب الكتلة الصدرية نافذة وسيخلفهم من حل بعدهم في الانتخابات
تحالف الفتح: استقالة الكتلة الصدرية قد تكون مبادرة لحل الأزمة وسنعلن موقفنا منها ضمن الإطار التنسيقي
رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض: الحشد منحاز للشعب وهو وكل القوى الأمنية يد واحدة ويتكاملون في الدفاع عن البلاد
الفياض: نحن أول المدافعين عن الدولة ونسعى لبناء العراق ولن نكون طرفاً سياسياً بل حافظين للأمن والاستقرار
تحالف الفتح: استقالة الكتلة الصدرية قد تكون مبادرة لحل الأزمة وسنعلن موقفنا منها ضمن الإطار التنسيقي
رئاسة الأركان الأوكرانية: القوات الروسية حققت نجاحاً في سيفيرودونيتسك وطردت قواتنا من وسط المدينة
الدفاع الروسية: تدمير كمية كبيرة من الأسلحة الأميركية والأوروبية في ضواحي دونيتسك بصواريخ عالية الدقة
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يعرب عن دعمه الكامل لروسيا بمناسبة "يوم روسيا"
مراكز الاقتراع تفتح أبوابها أمام الناخبين في فرنسا في الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية
السفير الروسي لدى واشنطن: علاقاتنا وصل إلى نقطة حرجة على خلفية الحرب الاقتصادية والدبلوماسية التي تشنها ضدنا
بعثة الجزائر لدى الاتحاد الاوروبي: تعليق الاتفاقية مع اسبانيا لا يؤثر على اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الاوروبي
حركة الجهاد الإسلامي: ندعو لمواصلة الاشتباك مع جنود الاحتلال وقطعان المستوطنين حتى لا يهنأ بأي أمان او استقرار على أرضنا
حركة المجاهدين: سياسة الاحتلال التي ينتهجها ضد أبناء شعبنا في الضفة لن تثنينا عن الاستمرار في مواجهته
الرئيس السوري بشار الاسد: سوريا ستقاوم أي غزو تركي لأراضيها على الصعيدين الرسمي والشعبي
الرئيس بايدن يصف التضخم المحطم للأرقام القياسية باللعنة ويؤكد ان أسعار البنزين والمواد الغذائية هي الأعلى بسبب اوكرانيا
الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه البالغ إزاء تعليق الجزائر معاهدة الصداقة مع إسبانيا عقب تغيير موقفها بشأن الصحراء الغربية
عشرات السفن الروسية تشارك في مناورات عسكرية في بحر البلطيق
الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه البالغ إزاء تعليق الجزائر معاهدة الصداقة مع إسبانيا عقب تغيير موقفها بشأن الصحراء الغربية
عشرات السفن الروسية تشارك في مناورات عسكرية في بحر البلطيق
زلزال بقوة 6.1 درجة وقع قبالة سواحل تيمور الشرقية وتحذير من خطر حدوث تسونامي
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله خلال الاحتفال التكريمي للقائد الجهادي الكبير السيد مصطفى بدر الدين في الذكرى السنوية السادسة لاستشهاده والذي سيقام يوم الجمعة الساعة 5 عصراً في قاعة الشهيد السيد محمد باقر الصدر_مدرسة الإمام المهدي(عج)_الحدث
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
اللواء عباس ابراهيم لـ “المنار”: اللقاء مع هوكشتاين كان جيّدا وأبلغته أنه سيسمع موقف لبنان الموحّد من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون
منذ 38 mins
13 June، 2022
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