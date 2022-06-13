نقيب الاطباء يحذر من انتشار مرض التهاب الكبد الفيروسي ويدعو الى الوقاية والنظافة الشخصية

حذر نقيب الاطباء البروفسور يوسف بخاش في بيان من “سرعة انتشار مرض التهاب الكبد الفيروسي الالفي Hepatite A، وهو مرض شديد العدوى يؤدي في حالات استثنائية الى تقصير في عمل الكبد” .

وعزا بخاش اسباب انتشاره بهذه السرعة الى “نقص المياه الصالحة للشرب وسوء الصرف الصحي والنظافة العامة، والاسوأ ان فترة حضانته تمتد من 15 الى 50 يوما”.

واثنى على “عمل وزارة الصحة وتعاونها مع الجهات المختصة والتحري عن سبب التلوث والكشف ان شبكة المياه لا تلوث فيها بحسب التحاليل”، وتوقف عند “سرعة انتشار الاصابات حيث وصلت الى 118 حالة خلال اقل من اسبوع”.

ونصح بـ”ضرورة الوقاية والنظافة الشخصية في المنزل من ناحية غسل اليدين جيدا بعد استخدام المرحاض وقبل تحضير الطعام او تناوله، واستخدام المياه الموثوقة للشرب ولنظافة الخضار والفاكهة. والعمل على توفير اللقاح المضاد، ومن ثم اجراء حملة تلقيح استباقية للوقاية من المرض للمجتمعات المعرضة على ان تبدأ بكبار السن ومن يعاني من مشاكل صحية وامراض مزمنة”.

واكد ان” الكشف المبكر للمرض هو من الاولويات على اعتبار انه يؤدي الى عزل المصابين وحصر تفشي العدوى والقضاء على الوباء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام