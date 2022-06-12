الصين تتصدر العالم من حيث عدد مواقع التراث الطبيعي في العالم

تمتلك الصين أكبر عدد من مواقع التراث الطبيعي في العالم، وفقا للإدارة الوطنية للغابات والأراضي العشبية.

وقالت الإدارة إن البلاد حاليا موطن لـ 14 موقعا للتراث الطبيعي العالمي وأربعة مواقع تراثية مشهورة بالسمات الثقافية والطبيعية، وكلاهما في مقدمة مواقع التراث في العالم من حيث العدد.

وأوضحت الإدارة أن هذه المواقع التراثية تحمي بشكل فعال الآثار الجيولوجية التمثيلية للصين والجبال الرائعة والغابات والبحيرات، إلى جانب الأنواع الحيوانية والنباتية النادرة والمهددة بالانقراض.

وقد ساهمت هذه المناطق في حماية الآثار الثقافية والتراث الثقافي غير المادي والمدن والبلدات والقرى التاريخية، حيث حققت متوسط دخل سنوي من السياحة يزيد على 14 مليار يوان (حوالي 2.1 مليار دولار أمريكي) للسكان المحليين، وفقا لـ “وكالة أنباء شينخوا”.

المصدر: سبوتنيك